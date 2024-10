Vicky Leandros: Bronchitis stoppt Abschiedstournee

Vicky Leandros (72) ist immer noch krank: Nachdem bereits am Montag ihr Konzert in Salzburg abgesagt werden musste, ist nun auch ihr Auftritt in Berlin am Donnerstag verlegt worden. Auf der Seite des Veranstaltungsortes Tempodrom heisst es nun: «Verschoben auf den 3.12.2024». Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.