Vicky Leandros: Ein fünftes Enkelkind zum Weihnachtsfest

Am 3. Dezember 2024 verabschiedete sich die deutsch–griechische Sängerin Vicky Leandros (72) mit einem spektakulären Konzert im Berliner Tempodrom nach einer rund 55 Jahre andauernden Karriere von den ganz grossen Bühnen. Nur wenige Tage später trat sie in der Gala «Ein Herz für Kinder» zum letzten Mal in einer Fernsehshow auf.