Vicky Leandros stürzt bei Konzert in Hannover von der Bühne

Für 2024 sind noch weitere Zusatzkonzerte geplant, unter anderem in München (2.4.), Stuttgart (6.4.) oder Frankfurt am Main (8.4.). Im Herbst 2024 sollen dann «die nun wirklich fünf letzten Zusatzkonzerte» in Lübeck (22.10.), Düsseldorf (24.10.), Wien (27.10.), Salzburg (28.10.) und Berlin (31.10.) stattfinden.