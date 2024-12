Vicky Leandros verabschiedet sich in Berlin mit letztem Konzert

Seit Herbst 2023 war Vicky Leandros (72) auf grosser Abschiedstournee: Diese hat nun mit einem letzten Konzert in Berlin ihren krönenden Abschluss gefunden. Der Berliner Termin ihrer «Ich liebe das Leben»–Konzertreihe hatte im Oktober verschoben werden müssen. Wie der Veranstalter am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, feierte die Sängerin am Dienstag mit der Nachhol–Show im Berliner Tempodrom nun das Ende ihrer ausverkauften Tour. Diese hatte sie in den letzten Monaten durch den deutschsprachigen Raum und Europa geführt.