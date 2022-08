Vicky Leandros wird 70: Unsterblich mit einem Lied

Sie gab Konzerte in Südafrika, Asien, Lateinamerika und Kanada, sang in ausverkauften Hallen wie dem Pariser Olympia, der Yubin Chokin Hall in Tokio oder der Royal Albert Hall in London. Sie lebte kurz in Paris, nahm das Album «Across The Water» in Nashville für den US-Markt auf - und kehrte den USA den Rücken, weil sie sich «gefangen» fühlte, «zu weit entfernt von meinen Wurzeln, meinen Freunden und meiner Familie.»