Victoria Beckham: Affären-Gerüchte waren «wie ein Sturm»

Rebecca Loos fordert Klarstellung

Rebecca Loos hatte ihre Unzufriedenheit mit Davids Umgang mit dem Skandal zum Ausdruck gebracht. Gegenüber der «Mail on Sunday» erklärte sie: «Ja, die Geschichten waren schrecklich, aber sie sind wahr. Er spricht in der Dokumentation davon, dass dies letztendlich sein Privatleben ist, und schliesst es ab.» Sie kritisierte: «Ich denke, es ist eine Sache, sein Privatleben für sich zu behalten. Es ist eine andere Sache, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.»