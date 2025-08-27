Victoria Beckham: Make-up-Linie knackt Rekordgewinn

Zum vierten Mal in Folge erzielte Victoria Beckham laut «Fashionnetwork» ein zweistelliges Umsatzwachstum. Für die vierfache Mutter, die 2009 erstmals ihre Pläne bekannt gab, in die Modebranche einzusteigen, aber von vielen belächelt wurde, eine späte Genugtuung. Jahrelang kämpfte sie mit Rückschlägen. Wie unter anderem die britische Zeitung «Daily Mail» 2017 berichtete, machte die Ehefrau von Ex–Fussballer David Beckham (50) mit ihrem Modelabel im Jahr 2016 ein Minus von umgerechnet rund 9,5 Millionen Euro. 2018 musste sie sogar 60 Stellen streichen.