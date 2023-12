Victoria Beckham schenkt ihrem Mann Hühner zu Weihnachten

Ein paar Hühner und ein Hahn

«Was schenkt man David Beckham zu Weihnachten?», fragte sich die frühere Sängerin der Spice Girls und stand damit vor einer Frage, die sich viele andere Frauen über ihre Männer wohl auch stellen. In einem Video auf ihrem Instagram–Account zeigte sie aber, dass sie eine Antwort gefunden hat. In dem Clip ist der ehemalige Fussball–Star David Beckham mit Weihnachtsmütze in einem Tiergehege zu sehen. «Ich habe ein paar Hühner und einen Hahn», erklärte er beim Streuen von Samen. Die Modedesignerin, die die Aufnahmen filmte, bezeichnete sie als «Beckham–Hühner» und stellte fest, dass sie «ein bisschen kamerascheu» sind.