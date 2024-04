Victoria Beckham wurde 50: Diese Superstars kamen zu ihrer Mega-Party

Am 17. April feierte Victoria Beckham ihren 50. Geburtstag. Am Samstagabend folgte die Mega–Party für das ehemalige Spice Girl. Wie unter anderem «The Sun» berichtet, schmiss die Ehefrau des Ex–Fussballstars David Beckham (48) eine pompöse Feier in einem edlen Restaurant im Westen Londons. Den Berichten zufolge gaben die Beckhams für das Fest knapp 300.000 Euro aus und luden natürlich auch zahlreiche Promis ein. Unter anderem gaben sich ihre ehemaligen Spice–Girls–Kolleginnen Geri Horner (51), Mel B (48), Emma Bunton (48) und Melanie C (50) die Ehre, was die Feier gleichzeitig zu einer echten Reunion–Party machte.