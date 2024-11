Victoria Kjaer Theilvig wird erste dänische Miss Universe

Die Entscheidung fiel nach mehreren Durchgängen, in denen die Kandidatinnen ihr Können unter Beweis stellen mussten. Nach einer ersten Vorauswahl der Top 30 basierend auf den Vorausscheidungen am Donnerstag, die auch einen spektakulären nationalen Kostümwettbewerb beinhalteten, folgte eine Bademodenschau. Anschliessend präsentierten sich die verbliebenen zwölf Teilnehmerinnen in eleganten Abendroben. In der finalen Fragerunde mussten die letzten fünf Kandidatinnen ihre Schlagfertigkeit und ihr Geschick im Umgang mit komplexen Themen wie Führungsstärke und Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen.