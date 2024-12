Victoria Swarovski: Das ist ihr grösster Weihnachtswunsch

Mit der Weihnachtszeit beginnt auch der Endspurt für 2024, wie sieht Ihre persönliche Bilanz für das Jahr aus?

Swarovski: Ich bin super dankbar für all das, was ich in diesem Jahr erleben durfte. Beruflich hat sich mit der Moderation des Bambi ein Traum erfüllt. Auch die Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» war ein absolutes Highlight, eine Sendung zusammen mit diesen drei Grössen des Genres zu moderieren, war schon wie ein Ritterschlag.