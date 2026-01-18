Victoria Swarovski: Grosse Liebeserklärung an Mark Mateschitz

«Let's Dance»–Moderatorin Victoria Swarovski (32) hat eine ganz besondere Herausforderung gemeistert. Sie absolvierte die Rallye Dakar. Zum Schluss machte sie ihrem Partner Mark Mateschitz (33) eine grosse Liebeserklärung.
«Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht»
Am Samstagabend veröffentlichte sie in einem Instagram–Posting einige Eindrücke von der Rallye und zeigte sich dort im Arm von Mateschitz. Das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, aber nun schrieb Swarvoski ganz öffentlich: «Danke an meine grosse Liebe. Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und es nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen. Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht.»
«Härteste, was ich bisher gemacht habe»
Die Strecke der Rallye Dakar, die seit 2020 in Saudi Arabien stattfindet, geht 14 Tage lang rund 8000 Kilometer durch schwierige Landschaften wie Dünen und Steinwüsten. Wie «Bild» berichtete, nahm das Paar inkognito teil. Demnach fuhr die gebürtige Österreicherin als «Vic Flip» einen Maverick R, Red–Bull–Erbe Mateschitz als «Mark Mustermann» einen Toyota Hilux.
«Ich bin Dakar–Finisher!», jubelte Victoria Swarovski in ihrem Beitrag. "Was für ein unglaublicher Start ins neue Jahr 2026!
Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir es gemeinsam geschafft haben.« Sie dankte auch ihrem Team und ihrem Beifahrer Stefan Henken (44). »Der beste Beifahrer, den man sich wünschen kann. Ein absoluter Held dafür, dass du es zwei Wochen lang mit mir im Auto ausgehalten hast."
2023 machten sie Liebe öffentlich
Die Moderatorin hatte am Ostersonntag 2023 die Beziehung zu Mark Mateschitz mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram bestätigt. Ende Mai 2023 zeigte sich das Paar dann zum ersten Mal öffentlich zusammen, als sie gemeinsam ein Fussballspiel in Salzburg besuchten. Zuvor war Swarovski rund sechs Jahre mit dem Unternehmer Werner Mürz verheiratet. Im Februar 2023 war die Trennung bekannt geworden.