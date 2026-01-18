Victoria Swarovski: Grosse Liebeserklärung an Mark Mateschitz

«Ich bin Dakar–Finisher!», jubelte Victoria Swarovski in ihrem Beitrag. "Was für ein unglaublicher Start ins neue Jahr 2026!

Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir es gemeinsam geschafft haben.« Sie dankte auch ihrem Team und ihrem Beifahrer Stefan Henken (44). »Der beste Beifahrer, den man sich wünschen kann. Ein absoluter Held dafür, dass du es zwei Wochen lang mit mir im Auto ausgehalten hast."