Victoria Swarovski: «Ich groove mich so langsam auf Nachwuchs ein»

Schon oft wurde Victoria Swarovski (28) ein Babybauch angedichtet, doch bislang haben die Gerüchte sich nicht als wahr herausgestellt. In einem Interview mit der «Bild am Sonntag» spricht die «Let's Dance»-Moderatorin nun offen über das Thema Familienplanung. Spannend dabei ist vor allem dieser Satz: «Ich bin auf jeden Fall niemand, der seine Schwangerschaft verheimlichen würde. Im Gegenteil.» Familie, Freunde und Fans werden es also erfahren, wenn sie und ihr langjähriger Ehemann, Werner Mürz (44) Nachwuchs erwarten.