Auch die Söhne Romeo (19) und Cruz (17) gratulieren ihren Eltern auf Instagram. Romeo Beckham veröffentlichte ein gemeinsames Foto mit dem Ehepaar in seiner Instagram Story. «Alles Gute zum Jahrestag an die besten Eltern der Welt - ich liebe euch so sehr», schrieb er dazu. Cruz wünschte seinen Eltern in seiner Story ebenfalls einen schönen Jahrestag und fügte ein «Ich liebe euch» hinzu.