Victoria und David Beckham feiern Tochter Harpers 13. Geburtstag

«Unser Ein und Alles»

Der Zusammenschnitt aus verschiedenen Video– und Fotoaufnahmen zeigt Harper Seven über die Jahre hinweg. In dem Clip teilt das Ehepaar gemeinsame Momente mit seiner Tochter. Das mit Bruno Mars' «Just The Way You Are» hinterlegte Video zeigt die Familie beim Kuscheln, beim Fussballspielen und beim Tanzen in der Küche. Daneben ist Harper alleine dabei zu sehen, wie sie backt, Ballett tanzt und sich schminkt.