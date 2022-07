Victoria von Schweden feiert am 14. Juli ihren 45. Geburtstag. Der Palast hat zu diesem Anlass ein neues Porträt der Kronprinzessin veröffentlicht. Auf dem Foto ist Victoria in einem glamourösen Kleid mit einem Blumenmuster in Altrosa zu sehen. Wie die königliche Familie unter anderem auf Instagram mitteilte, wird der Geburtstag auf Schloss Solliden, der Sommerresidenz der schwedischen Royals, und Schloss Borgholm auf der Insel Öland gefeiert.