«Victoria's Secret Show»: Ana Ivanovic mischt sich unters Publikum

Die Reise in die US–Metropole kommt für das in Serbien und der Schweiz aufgewachsene Tennis–Ass wenige Monate nach Bekanntgabe der Trennung von Noch–Ehemann Bastian Schweinsteiger (41). Im Sommer dieses Jahres bestätigten die Ex–Tennisspielerin und der Fussball–Weltmeister 2014 das Ehe–Aus. Nach monatelangen Spekulationen liess Ivanovićs Anwalt in einer offiziellen Mitteilung verlauten, das Ex–Paar trenne sich nach neun Ehejahren wegen «unüberbrückbarer Differenzen».