«Victoria's Secret Show»: Hochschwangere Jasmine Tookes im Nacktkleid

Neues Image setzt auf mehr Diversität

Auf dem «Victoria‹s Secret»–Laufsteg ist Jasmine Tookes keine Unbekannte. Sie gab ihr Debüt auf dem legendären Runway im Jahr 2012. Dass Tookes die diesjährige Show hochschwanger eröffnete, passt zum neuen Image von «Victoria›s Secret». Die Show kämpfte zuvor mit starker Kritik wegen mangelnder Inklusion und Diversität, bis das Event 2019 schliesslich eingestellt wurde. 2024 kam die Show mit einem neuen Konzept zurück.