Anfang 2020 hatte die «New York Times» in einem Artikel mit dem Titel «Engel in der Hölle» von einer «Kultur der Frauenfeindlichkeit, Tyrannei und Belästigung» hinter verschlossenen Türen geschrieben. In mehr als 30 Interviews mit Models, Mitarbeitern und Ex-Angestellten sei unter anderem auch Razeks Name gefallen, der etwa versucht habe, Models zu küssen oder ihnen gar in den Schritt gegriffen haben soll.