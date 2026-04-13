Video aus Südafrika: Sarah Engels reagiert auf den Shitstorm

Stiftungsreise oder ESC–Promo?

Gegenüber dem Musikportal «bleistiftrocker.de» versuchte Engels, den Kontext geradezurücken. «Ich glaube, dass ganz viele nicht wirklich auf dem Schirm hatten, warum ich überhaupt da war», erklärte sie. Sie sei im Rahmen ihrer Stiftung «Starke Mädchen» nach Südafrika eingeladen worden, um Projekte vor Ort kennenzulernen. Projekte, so betonte sie, die seit Jahrzehnten existierten und lokal gefördert würden. Das Video sei dabei nicht Teil eines Plans gewesen: «Ich liebe es, Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu connecten. Es ist einfach entstanden – es war nicht geplant.»