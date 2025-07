Video mit der Familie: Thomas Müller deutet USA-Wechsel an

Thomas Müller: «Schee war's jeden Tag»

In bester «Münchner Geschichten»–Manier, einer Kult–Serie des verstorbenen Regisseurs Helmut Dietl (1944–2015), sitzt der Fussballer in dem Video mit seinem Bruder und Vater an der Isar. «Schee war's», also «schön war es», sagt er in dem etwas weniger als zweiminütigen Clip, der am 26. Juli auf seinem YouTube–Account veröffentlicht wurde.