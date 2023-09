Bei der Award Show, die aus dem Prudential Center in New Jersey übertragen wurde, gab es für Swift zudem noch eine grosse Überraschung: Die ehemalige Boygroup *NSYNC, bestehend aus Chris Kirkpatrick (51), JC Chasez (47), Justin Timberlake (42), Lance Bass (44) und Joey Fatone (46), zeichnete die Sängerin in der Kategorie «Best Pop» aus. Swift wurde zudem unter anderem noch für die beste Regie und den Song des Jahres geehrt.