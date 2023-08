Videospiel-Legende: Charles Martinet hört als Sprecher von Mario auf

Der 67-jährige Martinet wird dem japanischen Unterhaltskonzern jedoch in anderer Form erhalten bleiben. Er übernehme nun «die brandneue Rolle des Mario-Botschafters». In dieser Funktion wird er zwar «nicht mehr Charakterstimmen für unsere Spiele aufnehmen», aber «weiterhin um die Welt reisen, um die Freude an Mario zu teilen und euch alle zu treffen», heisst es in dem X-Post von Nintendo.