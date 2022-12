Videospiele unterm Christbaum: Die richtigen Geschenke für Gamer

Wieder einmal umstritten ist der neueste Teil der Shooter-Reihe «Call of Duty». Unbestritten ist unterdessen, dass sich «Call of Duty: Modern Warfare II» für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erneut gut verkauft hat. Die Titel der Reihe gehören seit Jahren zu den meistgespielten Multiplayer-Games im Shooter-Bereich. Metal-Fans bekommen derweil bei «Metal: Hellsinger» die volle Dröhnung auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Auf dem treibenden Soundtrack des Shooters sind unter anderem Szene-Grössen wie Serj Tankian (55) von System of a Down zu hören.