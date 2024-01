Viel Kunst: Elton John versteigert Inventar seines Hauses in Atlanta

Damit macht er seinen Fans sicherlich eine grosse Freude: Unter dem Titel «The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road» versteigert Musiklegende Elton John (76) mehrere Objekte seines ehemaligen Hauses in Atlanta. Wie das Auktionshaus Christie's bekanntgegeben hat, wird die achtteilige Auktionsreihe in New York stattfinden und Kunst und Objekte aus dem Wohnhaus des Sängers bereithalten.