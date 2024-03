«Vienna Game»: Disney+ produziert Serie über den Wiener Kongress

Dreharbeiten seit 20. Februar in Österreich und Ungarn

Die Dreharbeiten für die sechsteilige Serie laufen seit 20. Februar in Österreich und Ungarn. Passend zum Charakter des Wiener Kongresses soll es in der Umsetzung auch optisch opulent zugehen, so das Versprechen der Produktionsfirma. Satel Film ist mit Serien wie «Kottan ermittelt», «Die Piefke Saga», «Schlosshotel Orth» oder «SOKO Wien» seit Jahrzehnten auf dem deutschen und österreichischen TV–Markt prägend. Mit der lokal produzierten Historien–Serie soll ein weiteres Erfolgsprodukt hinzukommen – dieses Mal vor historischem Hintergrund.