Vier Goldjungen in einer Nacht: Sean Baker schreibt Oscar-Geschichte

Es war eine triumphale Oscar–Nacht, die in die Filmgeschichte eingehen wird. Regisseur Sean Baker (54) hat mit seinem Film «Anora» einen Uralt–Rekord eingestellt, der seit sieben Jahrzehnten unerreicht blieb. Der 54–jährige Filmemacher gewann bei den 97. Academy Awards gleich vier Auszeichnungen in den Kategorien «Bester Film» (als Produzent), «Beste Regie», «Bestes Originaldrehbuch» und «Bester Schnitt». Damit zog Baker mit dem legendären Walt Disney (1901–1966) gleich, der 1954 als bisher einziger Filmschaffender ebenfalls vier individuelle Oscars in einer einzigen Nacht mit nach Hause nehmen durfte. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied.