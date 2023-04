Mit Jeremy Renners (52) Genesung scheint es gut voranzugehen. Der Schauspieler, der am Neujahrstag bei einem Unfall mit seinem Schneepflug schwer verletzt wurde, kehrt zunehmend zurück ins Rampenlicht. Nun kam der 52-Jährige zu Fuss zu einem Auftritt bei «Jimmy Kimmel Live!». In das Studio in Los Angeles lief er mit Hilfe eines Gehstocks. Der Marvel-Star wurde Medienberichten zufolge von Fans bejubelt, als er das Studio betrat und einigen von ihnen Autogramme gab. Vom Publikum in der Talkshow wurde Renner mit Standing Ovations begrüsst. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht führte der Schauspieler sogar einen kleinen Tanz auf, bevor er Platz nahm.