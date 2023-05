Viertes Nummer-eins-Album für Superstar Ed Sheeran

Auf den Platz hinter Sheeran setzt sich das wiederveröffentlichte Album «Kauf mich!» der Toten Hosen, das 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung am 10. Mai 1993 in einer Jubiläumsedition erneut in den Handel gekommen ist. Liedermacher Reinhard Mey (80) debütiert mit «In Wien - The Song Maker» an dritter Stelle. Bei dem Langspieler handelt es sich um einen Live-Mitschnitt des letzten Konzerts von Meys zurückliegender Arena-Tour. Schlagersänger Olaf der Flipper (77) schafft es mit seinem Album «Dankeschön» auf Platz vier der Charts, Singer-Songwriterin Lea (30) komplettiert mit «Bülowstrasse» die Top 5.