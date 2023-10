Viggo Mortensen wird 65: Spätzünder, Streicher, Superstar

Auch für die Werke «Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück» und «Green Book – Eine besondere Freundschaft» wurde Mortensen bei den Academy Awards jeweils für den Oscar als «Bester Hauptdarsteller» nominiert. In allen drei Fällen zog er jedoch den Kürzeren: 2008 gegen «Mister Oscar» höchstpersönlich, Daniel Day–Lewis (66, «There Will Be Blood»). 2017 triumphierte Casey Affleck (48, «Manchester by the Sea») an seiner Stelle und 2019 war es Rami Malek (42, «Bohemian Rhapsody»). Auch bei den Golden Globes und den BAFTAs blieb es bislang nur bei Nominierungen.