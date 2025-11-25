«Villa der Versuchung»: Reality-Erfolg wird in Sat.1 fortgesetzt

«Villa der Versuchung» geht weiter

Zuschauerinnen und Zuschauer können sich im Jahr 2026 auf neue Ausgaben von «Villa der Versuchung» freuen, erklärte ein Sendersprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Wann genau mit der neuen Ausgabe der Reality–Show zu rechnen ist, steht gegenwärtig noch nicht fest. Die erste Staffel feierte im Juli dieses Jahres in Sat.1 Premiere, das Finale flimmerte Ende August über die Bildschirme. Auch ist noch nicht offiziell bestätigt, welche Prominenten teilnehmen werden und ob Moderatorin Verona Pooth (57) zurückkehren wird.