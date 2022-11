US-Star Vin Diesel (55) ehrt seinen verstorbenen Freund und Co-Star Paul Walker (1973-2013) neun Jahre nach dessen Tod. In der Nacht vor dem neunten Todestag (30.11.) seines Freundes teilte der «Riddick»-Star am Dienstag in einem Instagram-Post ein Erinnerungsfoto der beiden Schauspieler. «Neun Jahre... ich liebe dich und vermisse dich», schrieb Diesel dazu.