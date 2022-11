Vin Diesel ist stolz auf Paul Walkers Tochter Meadow

Paul Walker war Ende November 2013 bei einem Autounfall in Kalifornien tödlich verunglückt und wurde nur 40 Jahre alt. Gerade erst hatte Meadow Walker der «Page Six» im Rahmen eines Events in New York erzählt, dass sie immer noch gerne die Filme ihres Vaters anschaut: «Man sagt immer, dass das Erste, das man über jemanden vergisst, dessen Stimme ist, ich habe also genug Glück, seine Stimme in vielen Filmen zu haben. [...] Er war wirklich mein bester Freund, mein Vertrauter, mein Alles. Ich fühle mich, als ob er immer bei mir ist.»