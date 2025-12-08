Violet Grohl: Tochter von Dave Grohl startet ihre eigene Karriere

Nun baut sie sich unter ihrem eigenen Namen eine Karriere auf. Bereits Ende 2024 berichtete der «Hollywood Reporter» unter Berufung auf anonyme Quellen, dass Violet Grohl unter anderem mit Produzent Justin Raisen (Charli xcx, Kim Gordon) an Songs arbeite. Die ersten beiden veröffentlichte sie am 5. Dezember. «Ich bin überglücklich, endlich ein wenig von dem zu zeigen, woran ich im letzten Jahr gearbeitet habe. Ich habe diese Tracks mit einer Gruppe absolut grossartiger Musiker aufgenommen und freue mich sehr, dass ihr sie nun endlich hören könnt», schrieb Grohl zur Veröffentlichung auf Instagram.