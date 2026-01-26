Viraler Zwei-Zutaten-Cheesecake: Neue Ideen für das Trend-Dessert

Das «Rezept» könnte simpler nicht sein: In ein quarkähnliches Milchprodukt nach Wahl werden Kekse nach Wahl gesteckt, das Ganze über Nacht in den Kühlschrank gestellt – und voilà: Cheesecake. In den meisten Varianten, die gerade auf Instagram und TikTok für die einfache Nachspeise werben, werden Skyr, Magerquark oder griechischer Joghurt benutzt. Bei den Cookies sind die Karamellkekse von Lotus Biscoff der Favorit, Oreos oder Butterkekse sind ebenfalls beliebt.