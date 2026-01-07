«Virgin River»: Siebte Staffel startet im März bei Netflix

Dieser Handlungsstrang ist besonders bedeutsam, da Mel in der fünften Staffel eine Fehlgeburt erlitt. «Wir haben diese Tragödie gesehen und wie Mel letztlich entschieden hat, dass sie nach all den vergangenen Traumata – nicht schwanger werden zu können oder Babys zu verlieren – damit abschliessen will», erinnerte Henderson. «Es war interessant zu sehen, wie das Paar durch etwas so Dunkles gehen musste und dann einen Weg gefunden hat, der sie tatsächlich näher zusammenbrachte.»