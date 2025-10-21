Virginia Giuffres Memoiren: Neuer Druck auf Prinz Andrew

Könnte Andrew auch noch seinen Prinzentitel verlieren?

Das Buch, das von der Autorin und Journalistin Amy Wallace mitverfasst und vor Giuffres Suizid im April fertiggestellt wurde, setzt nun aber Andrew, den Buckingham–Palast und die britische Politik unter Druck. Denn Kritikern ist der freiwillige Verzicht Andrews auf den Herzogtitel nicht genug. Die unabhängige Parlamentarierin Rachael Maskell reichte einen Gesetzesvorschlag ein, damit der König oder das Parlament ihm den Titel als Herzog entziehen könnten. Und der Bruder von Virginia Giuffre forderte König Charles auf, Andrew den Prinzentitel zu entziehen.