Virginia Pattons kurze Filmkarriere

Die Schauspielerin wurde am 25. Juni 1925 in Cleveland, Ohio, geboren. Ihre Familie zog in die Heimatstadt ihres Vaters, Portland, Oregon, um, als sie noch ein Kleinkind war. Dort blieb sie bis zu ihrem Highschool-Abschluss und zog nach Los Angeles, um an der University of Southern California zu studieren.