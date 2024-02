Vision Pro: Gelingt Apples Offensive auf dem VR-Markt?

Fazit: Ordnet Apple mit der Vision Pro den Markt der smarten Brillen neu?

Apple betritt mit der «Vision Pro» einen Markt, auf dem sich mehrere Hersteller seit rund einem Jahrzehnt tummeln. Die meisten von ihnen bieten inzwischen weitreichende Ökosysteme für ihre Plattformen an – und das zu deutlich niedrigeren Preisen. So ist Meta mit der «Quest 3» in der dritten Generation und verlangt für sein in manchen Belangen über–, in anderen unterlegenes Headset zwischen 600 und 1.000 Euro. Sonys zweite VR–Brillen–Generation für die Playstation 5 bewegt sich preislich in einem ähnlichen Rahmen. Das ist eine enorme Diskrepanz zu den 3.500 Dollar, die die Vision Pro kostet. Auch die in Sachen Gaming überlegene «Index» von Spiele–Riese Valve kostet nur rund ein Drittel davon.