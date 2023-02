Vitali Klitschko über den Krieg: So geben ihm seine Kinder Kraft

Vitali Klitschko hat noch kein Testament

Wer allerdings in dieser Zeit vor rund einem Jahr immer an seiner Seite stand: sein Bruder Wladimir Klitschko (46). Das sei ihm sehr wichtig gewesen. Ausserdem beschreibt Klitschko in dem Interview gefährliche Momente, als auch er immer wieder an der Front war, die nur 15 Kilometer vom Zentrum seiner Stadt entfernt gewesen sei: «Da gab es ständig Explosionen.» Ausserdem seien «Terror-Gruppen» in Kiew gewesen, die gezielt Jagd gemacht hätten. Ein Testament habe er dennoch noch nicht aufgesetzt. «Nein, sollte ich das?», erklärt er auf Nachfrage. Er sei sich sicher, dass er dafür noch sehr viel Zeit haben werde.