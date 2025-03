Vittoria Ceretti gibt seltene Kommentare über ihre Beziehung

«‹Freundin von› zu sein, kann extrem nervig sein»

«Sobald man in einer Beziehung mit jemandem ist, der eine grössere Fangemeinde hat als man selbst, wird man zur ‹Freundin von› oder zum ‹Freund von›, um genau zu sein. Und das kann extrem nervig sein», so die Italienerin über die Schattenseiten einer Promi–Beziehung. «Plötzlich sprechen die Leute über dich als die Freundin von so–und–so, die die Ex von so–und–so war. Es ist also nicht schön, wenn man denkt, dass man nicht lieben kann, wen man will, nur weil die Leute einem ein Etikett anheften.»