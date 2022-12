Die Besucherinnen und Besucher werden in Frida Kahlos Welt förmlich hineingezogen. Sie erleben die 1920-er bis 40-er Jahre und tauchen ein in die farbenfrohen Gemälde und Selbstbildnisse als Zeugnis eines Lebens voller Anmut, Schmerzen und ungebrochenem Lebenswillen. Dabei bewegen sich die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung frei im Raum und schreiten in die «Casa Azul», wo die junge Frida Kahlo nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt begann zu malen. Dazu sind Originalzitate der Künstlerin und ein eigens für die Ausstellung komponierter Soundtrack zu hören. «Viva Frida Kahlo» versteht sich als eine Mischung aus Lichtkunst, Museumsbesuch und modernster Technik. Ein Ereignis nicht nur für Fans von Frida Kahlo, sondern für alle, die Kunst in dieser neuen multimedialen Form erleben, mit ihr interagieren und sich aus dem Alltag entführen lassen wollen.