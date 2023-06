«Viva la Diva - Wer ist die Queen?» ist mit zwei neuen Folgen am Start

«Let's Dance»-Juror Jorge González (55), Moderatorin Jana Ina Zarrella (46), Dragqueen Olivia Jones (53) und die Comedienne Tahnee (31) bilden die beiden Rateteams, die gegeneinander antreten werden. Das Kostüm, der Drag-Name oder die Musikauswahl können Hinweise auf die Identität des Promi-Entertainers geben. Die professionellen Dragqueens Bambi Mercury, Laila Licious, Catherrine Leclery, Danny Ma Fanny und Pam Pengco sind hingegen die Jury der Show. Sie bewerten in drei Runden, welche Queen es verdient, weiter um den Sieg zu kämpfen - und welche ihre Identität preisgeben muss. Diese kann am Ende in einem persönlichen Statement ihre Botschaft in die Welt senden.