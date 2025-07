Viviane Geppert: Wie sie trotz Stress frisch und lecker kocht

Was raten Sie berufstätigen Menschen, die oft wenig Zeit und Energie fürs Kochen haben?

Geppert: Mein grösster Tipp: Vorbereitung ist wirklich alles. Wenn man mal etwas mehr Zeit hat – zum Beispiel am Wochenende – einfach ein, zwei Gerichte vorkochen und Zutaten wie Knoblauch oder Zwiebeln portionieren und einfrieren. Das spart unter der Woche enorm viel Stress und Zeit. Ausserdem hilft es sehr, den Vorratsschrank und den Kühlschrank im Blick zu behalten, damit man spontan was zaubern kann. In der Zeit, in der man überlegt, was man bestellt und wo, und dann auf den Lieferservice wartet, hat man oft schon selbst was Frisches gekocht – und meistens ist es auch noch gesünder und leckerer. Plus: Man rettet gleich ein paar vergessene Reste aus dem Kühlschrank. Und manchmal macht's ja auch sogar richtig Spass – besonders wenn man weiss, dass man danach einfach nur noch essen und Füsse hochlegen kann.