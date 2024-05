Vivienne unterstützt ihre Mutter Angelina Jolie bei TV-Auftritt

Angelina Jolie (48) bekommt familiäre Unterstützung bei einem Auftritt im Fernsehen. Am 13. Mai war die Schauspielerin in der «Today»–Show zu sehen. Gemeinsam mit dem Cast sprach sie über den Erfolg der von ihr produzierten Broadway–Show «The Outsiders». An dem Projekt wirkte ihre jüngste Tochter Vivienne (15) ehrenamtlich als Assistentin ihrer Mutter mit – und auch bei dem TV–Auftritt durfte die 15–Jährige nicht fehlen.