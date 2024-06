Vogelschutz: So werden Fensterscheiben sicherer für die Tiere

Jedes Jahr verenden unzählige Vögel, weil sie gegen Fensterscheiben prallen. Laut dem Naturschutzbund (NABU) sterben allein in Deutschland jährlich etwa 100 Millionen Vögel an den Folgen eines solchen Zusammenstosses. Ein zumindest in Teilen vermeidbares Problem, vor allem angesichts des ohnehin dramatischen Ausmasses des Vogelsterbens. Schon einfache Massnahmen können helfen, Singvögel vor dem Tod an Glasscheiben zu schützen.