«Vogue»-Shooting von Jeff Bezos und seiner Verlobten sorgt für Furore

Starfotografin Annie Leibovitz (74) fotografierte Jeff Bezos und Lauren Sánchez in einem Western–Setting. Er trägt ein enges, dunkles T–Shirt, eine Jeanshose und einen Cowboyhut. Sie posiert in einem weissen Tank–Top. Das Paar sitzt in einem Truck oder blickt mit Sonnenbrille in den Sonnenuntergang. «Milliardäre, die sich als Menschen der Arbeiterklasse verkleiden – ernsthaft?», lautet ein weiterer Kommentar bei Instagram.