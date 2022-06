Volker Bruch: So kam es zum «Rattenschwanz an Panik»

Volker Bruch (42) hat sich nach seinem angeblichen Verschwinden auf Instagram zu Wort gemeldet. Am Wochenende hatten Medien wie «leggo.it» gemeldet, der Schauspieler werde nach einer Wanderung in den italienischen Alpen vermisst. Nun erklärte der 42-Jährige in einer Instagram-Story: «Nur kurz zu den Schlagzeilen. Mir ging und geht es ganz wunderbar. Ich habe einfach eine Wanderung gemacht mit Hüttenübernachtung.» Weiter heisst es: «Heute war ich mangels Netz bis Mittag nicht erreichbar, das hat dann einen Rattenschwanz an Panik erzeugt.»