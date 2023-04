Volksschauspielerin und Sängerin Lotti Krekel ist tot

Auch in zahlreichen TV-Produktionen war Krekel über die Jahre immer wieder zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen spielte sie in der von 1998 bis 2011 ausgestrahlten Fernsehserie «Die Anrheiner». Krekel war in beinahe 400 Folgen der WDR-Serie zu sehen, und spielte oftmals an der Seite ihrer im Jahr 2013 verstorbenen Schwester Hildegard Krekel (1952-2013).